فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الواحدة ظهراً عن مناطق غدا - اسماء

وبحسب بيان الشركة، سيستمر الفصل من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرا، ويشمل مناطق قليعات، وجزءًا من بلدة وقاص، ومشاغل سلطة وادي الأردن، وسد زقلاب.
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