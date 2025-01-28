فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الواحدة ظهراً عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية يوم غدٍ الأربعاء، وذلك لغايات الصيانة السنوية.

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