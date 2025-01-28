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فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الواحدة ظهراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الثلاثاء، 28-01-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية يوم غدٍ الأربعاء، وذلك لغايات الصيانة السنوية.

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وبحسب بيان الشركة، سيستمر الفصل من الساعة 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرا، ويشمل مناطق قليعات، وجزءًا من بلدة وقاص، ومشاغل سلطة وادي الأردن، وسد زقلاب.

 
gnews

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