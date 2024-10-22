فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: روضة بني هاشم، وطريق جرش الزرقاء من 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وبلدة المعميرة ضمن مثلث الرشادة والمجاورين لمسجد عثمان بن عفان وسط البلد، من 3:30 عصرا لغاية 6:30 مساء.
وبينت أن الفصل سيشمل في محافظة عجلون مناطق: كفرنجة قرب المقبرة ومجاورين بلدية كفرنجة من 9:30 صباحا لغاية 3 عصرا، والخشيبة جنوب غرب البلد وغرب مسجد الأنصار من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، وبلدة صخرة وصخرة طريق كفر خل، والمدينة الحرفية وتجمعات الخضري والحي الغربي في كفر خل من 10 صباحا لغاية 3:30 عصرا.
كما سيشمل فصل التيار المبرمج في محافظة جرش بلدة كفر خل، وسيكون من 9 صباحا لغاية الواحدة ظهرا.
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