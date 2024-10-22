فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (المفرق وعجلون وجرش) الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: روضة بني هاشم، وطريق جرش الزرقاء من 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وبلدة المعميرة ضمن مثلث الرشادة والمجاورين لمسجد عثمان بن عفان وسط البلد، من 3:30 عصرا لغاية 6:30 مساء.



وبينت أن الفصل سيشمل في محافظة عجلون مناطق: كفرنجة قرب المقبرة ومجاورين بلدية كفرنجة من 9:30 صباحا لغاية 3 عصرا، والخشيبة جنوب غرب البلد وغرب مسجد الأنصار من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، وبلدة صخرة وصخرة طريق كفر خل، والمدينة الحرفية وتجمعات الخضري والحي الغربي في كفر خل من 10 صباحا لغاية 3:30 عصرا.

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