فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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