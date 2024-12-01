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فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
محول كهربائي
الأحد، 01-12-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الإثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 5 مساء، وسيشمل مناطق الطيبة غرب البلد، والطيبة طريق المزارع، والطيبة قرب معصرة العلاونة.

 
gnews

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