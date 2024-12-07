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فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
السبت، 07-12-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة اربد ، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل منطقة كفر عان ومدته من الساعة 9 صباحا لغاية 2 ظهرا ، وحكما الحي الشرقي ومرو من 9:30 صباحا لغاية 2 ظهرا ، وحوارة الحي الشرقي وقرب مدرسة البنات وحوارة طريق الرمثا من 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا .


كما سيشمل الفصل مناطق الطيبة غرب البلد، والطيبة طريق المزارع وقرب معصرة العلاونة من :9:30 صباحا لغاية 5 مساء، وطريق أبو البصل وأم الخنافس بلواء الرمثا من 9 صباحا لغاية 4 عصرا .

 
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