فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 مساء، وسيشمل مناطق (دير الليات، ومركز صحي سوف، وحي المرج، وشمال ظهر السرو، وزقريط الخضرا).
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