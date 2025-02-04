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فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساء عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
الثلاثاء، 04-02-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش غدا الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 مساء، وسيشمل مناطق (دير الليات، ومركز صحي سوف، وحي المرج، وشمال ظهر السرو، وزقريط الخضرا).

 
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