فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن هذه المناطق غداً - اسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق: زبدا طريق ناطفة، ومنطقة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في زبدا، وستكون مدته من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا، إضافة إلى مناطق: تُقبل، وأم الجدايل، وطريق المزارع باتجاه بيت راس، وتجمع المايله، وتجمع القطن، وسيكون الفصل من 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا .
وأشارت إلى أن فصل التيار المبرمج سيشمل منطقة الطيبة غرب البلد، والطيبة طريق المزارع، وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.
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