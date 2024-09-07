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فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن هذه المناطق غداً - اسماء

محول كهربائي
مولد كهرباء
السبت، 07-09-2024 05:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة اربد، يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق: زبدا طريق ناطفة، ومنطقة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في زبدا، وستكون مدته من 9 صباحا ولغاية 4 عصرا، إضافة إلى مناطق: تُقبل، وأم الجدايل، وطريق المزارع باتجاه بيت راس، وتجمع المايله، وتجمع القطن، وسيكون الفصل من 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا .


وأشارت إلى أن فصل التيار المبرمج سيشمل منطقة الطيبة غرب البلد، والطيبة طريق المزارع، وستكون مدته من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.

 
gnews

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