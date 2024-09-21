 
السبت 2024-09-21 11:07 م
 
 

فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداَ - اسماء

شبكة كهربائية
محول كهرباء
السبت، 21-09-2024 07:27 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق ولواء الرمثا شرق إربد، يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الفصل سيشمل في محافظة المفرق مناطق: حيان المشرف، والزعفرانة، والمعمرية، وعين بني حسن، وإيدون بني حسن، ومكب السمن، وحي المزارع، والربوة، وحيان الرويبض، وحيان الغربي، وحي شاكر، والقبة، وشرق بلعما، وستكون مدة الفصل فيها من 10:30 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا، فيما ستكون مدة الفصل بمناطق الظاهرية والمزرعة وتل المضابع من 9:30 صباحا ولغاية 2 ظهرا.


وبينت أن فصل التيار المبرمج سيشمل في لواء الرمثا مناطق: مدخل المدينة الجنوبي، وصرح الشهيد، وإعمار الرمثا، وجسر الرمثا، وحي البركة، وإشارة جابر، والمجاورين لمتصرفية الرمثا، من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا .

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي المبعوث الاممي الخاص لسوريا

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : امطار وتنبيهات بخصوص طقس يوم الاحد

غزة

فلسطين نداء عاجل في غزة لتوفير وحدات دم

محاضرة ألقاها المؤرخ عمر العرموطي

أخبار محلية محاضرة تسلط الضوء على موسوعة عمان أيام زمان لمؤلفها العرموطي

غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية

عربي ودولي جرحى في غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية

كتائب القسام

فلسطين القسام: استهدفنا منزلين بداخلهما عدة جنود للاحتلال برفح

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين معاريف : نتنياهو يهدف لإرضاء الحريديم بتعيين ساعر بدلا من غالانت

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال: دمرنا نحو 180 هدفا في لبنان



 


الأكثر مشاهدة