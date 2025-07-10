الخميس 2025-07-10 10:08 ص
 

فصل للكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 10-07-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء اربد عن فصل التيار الكهربائي بشكل جزئي خلال الأيام القادمة عن بعض المناطق في المملكة .اضافة اعلان


وتالياً المناطق التي ستشهد قطعاً للتيار الكهربائي خلال الأيام القادمة :


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