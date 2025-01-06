فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)

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الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي اليوم وغدا الثلاثاء عن مناطق في الطفيلة .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة 9 صباحا والى الـ 3 عصرا :