فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال الثلاثاء

وقالت الشركة، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا، وسيشمل بلواء الرمثا مناطق قرب جسر الرمثا وغرب مستشفى الملك عبدالله، فيما سيشمل في المفرق مناطق الصالحية وزملة الأمير غازي وجنوبها وغرب البستانة.
وبينت أن الفصل سيكون من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا، في مناطق شرق مخيم سوف والبركتين وتطوير حضري الشواهد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاستثمار يعلن التوسعة الثالثة لمجمع الظليل الصناعي
-
"أشغال مأدبا": خطة لمعالجة البؤر الساخنة في الشوارع
-
وزارة الثقافة تحتفل بإطلاق منصة "تراثي"
-
هدايا ملكية لعدد من ضباط القوات المسلحة
-
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي وزير التعليم العالي السنغالي
-
مسوّدة نظام تلزم الناطق الإعلامي بالرد على جميع القضايا عبر منصة "ناطق"
-
"القانونية النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون كاتب العدل المعدل
-
"الأردنية" رابعًا في التصنيف العربي للجامعات