فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد، غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

