فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الأحد، 18-01-2026 05:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد، غدا الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة 9:30 صباحا حتى 4 عصرا، سيشمل مناطق: بلدة بشرى/ الحي الشرقي، وشرق دوار الكساسبة، والمجاورين لمسجد عثمان بن عفان، وشرق ميدان الشهيد كمال جرادات والمجاورين.

 
 


