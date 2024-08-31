فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما في بني كنانة غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما بلواء بني كنانة يوم غد الأحد، بهدف الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

اضافة اعلان