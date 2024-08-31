فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما في بني كنانة غدا

وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء بني كنانة، إن مدة فصل التيار الكهربائي عن منطقة حريما ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر .
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