الثلاثاء 2026-01-27 07:26 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا

شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية وتنفي قاطعًا تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية، غدا الأربعاء، لغايات كهربة محطة جديدة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مدة فصل التيار الكهربائي المبرمج ستكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 12 ظهراً.

 
 


أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا



 






