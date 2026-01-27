فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية، غدا الأربعاء، لغايات كهربة محطة جديدة.

اضافة اعلان