فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مدة فصل التيار الكهربائي المبرمج ستكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 12 ظهراً.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : نتعامل مع قذيفتين قديمتين وضعهما مقاول داخل مركبته بإربد
-
متحف الدبابات الملكي ينظم احتفالا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الرابع والستين
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي
-
بيان صادر عن عائلة المجالي
-
وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في غابات جلعد
-
حفر 270 بئرا لتجميع مياه أمطار في مادبا
-
العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وشبابية
-
البيئة: توزيع 400 حاوية على عدد من المحافظات