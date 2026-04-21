الثلاثاء 2026-04-21 12:17 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي في هذه المناطق غداً

الثلاثاء، 21-04-2026 11:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي، يوم غد الأربعاء، وذلك من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 ظهراً، بهدف إجراء أعمال صيانة سنوية على تفريعة ضرار الزراعية.اضافة اعلان


وبينت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، ان المناطق والمحولات المتأثرة هي ريف تل أبو عبيدة (21)، أبو عبيدة الجامع، حسن أبو سيدو 2، فتحي الغلايني، الديوان الملكي الهاشمي، موبايلكم ضرار، ريف صادر البلاونة، ريف عبد الله البلاونة، ريف صادق الشهاب، ريف برهان طهبوب، والبلاونة الغربي حوض 22 (رقم1 و2).
 
 


