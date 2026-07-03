فعالية توعوية في إربد احتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري- نظمت إدارة مكافحة المخدرات، مساء أمس الخميس، فعالية توعوية في حدائق الملك عبد الله الثاني بمدينة إربد، ضمن حملتها الميدانية التي أطلقتها احتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار (بالوعي.. نكسر الحلقة).

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