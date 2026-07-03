فعالية توعوية في إربد احتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
الجمعة، 03-07-2026
01:17 م
https://www.alwakeelnews.com/story/780300
الوكيل الإخباري-
نظمت إدارة مكافحة المخدرات، مساء أمس الخميس، فعالية توعوية في حدائق الملك عبد الله الثاني بمدينة إربد، ضمن حملتها الميدانية التي أطلقتها احتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار (بالوعي.. نكسر الحلقة).
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وشهدت الفعالية مشاركة المعرض المتنقل التابع لإدارة مكافحة المخدرات، والذي يضم مواد توعوية وإرشادية للتعريف بمخاطر المخدرات وأشكالها وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى نشاطات تفاعلية وفقرات توعوية للأطفال والشباب والعائلات، حيث قدم مختصون من الإدارة رسائل توعوية مباشرة استهدفت مختلف الفئات العمرية، مع التركيز على أهمية دور الأسرة والشباب في الوقاية من هذه الآفة.