فنانون أردنيون يشاركون في مهرجان قطر الدولي

الوكيل الإخباري- يشارك فنانون أردنيون بفعاليات النسخة السادسة من مهرجان قطر الدولي للفنون 2024 الذي يقام بالدوحة خلال الفترة من 25 إلى 30 الحالي، بتنظيم من المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا".

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‎وقالت مديرة إدارة البحوث والدراسات في "كتارا"، الدكتورة نادية المضاحكة، في بيان اليوم الاثنين، إن مهرجان قطر الدولي للفنون 2024 اليوم، سيستقطب عدداً كبيراً من الفنانين التشكيليين من مختلف دول العالم، لعرض إبداعاتهم المتنوعة، ما يساهم في تعزيز التواصل والتنوع الثقافي، ويدعم بناء حوار ثقافي وفني يتجاوز الحدود واللغات، علاوة على تعزيز تبادل الرؤى والأفكار والخبرات.



وأكدت حرص القائمين على المهرجان على تعميق أواصر التعاون وخلق مساحة تتيح التواصل بين الثقافات المتعددة عن طريق مشاركة الفنانين من مختلف مدارسهم التشكيلية.



‎وأشارت الى أهمية مهرجان قطر الدولي للفنون 2024، في نشر الثقافة وتعزيز التفاعل الفني، ما يعكس أهميته في تعزيز مكانة قطر الثقافية والفنية في المنطقة والعالم.



‎وأضافت أن النسخة المنتظرة للمهرجان ستشهد مشاركة 350 فناناً يمثلون 70 دولة، وأن المشاركين سيقدمون أعمالاً فنية تشتمل على مختلف أساليب الفنون التشكيلية والبصرية، علاوة على مشاركة 1000 عارض في معرض الرسم والنحت، فضلاً عن إطلاق باقة متنوعة وثرية تضم 14 نشاطاً، تقام طوال أيام المهرجان، من أبرزها فعاليات الرسم الحي التي ستقام بشكل مباشر أمام الجمهور، بجانب ندوات وحوارات وأمسيات ثقافية وموسيقية، بجانب ورش فنية وعروض أزياء مستوحاة من الأعمال المشاركة، بجانب عرض الرسم في أعماق المياه لأول مرة.