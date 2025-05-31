السبت 2025-05-31 09:04 ص
 

فوز يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية

المحامي يحيى أبو عبود
المحامي يحيى أبو عبود
 
السبت، 31-05-2025 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   فاز المحامي يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية، في انتخابات النقابة التي أعلنت نتائجها فجر اليوم السبت.

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وحصل أبو عبود على 3315 صوتا، مقابل 2247 صوتا لمنافسه رامي الشواورة، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أمين عام وزارة العدل، وليد كناكرية.


وجاءت هذه النتيجة بعد اللجوء إلى جولة ثانية، وذلك لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من نصف عدد الأصوات في الجولة الأولى.

 
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