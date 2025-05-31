فوز يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية

الوكيل الإخباري- فاز المحامي يحيى أبو عبود بمركز نقيب المحامين لدورة ثانية، في انتخابات النقابة التي أعلنت نتائجها فجر اليوم السبت.

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وحصل أبو عبود على 3315 صوتا، مقابل 2247 صوتا لمنافسه رامي الشواورة، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أمين عام وزارة العدل، وليد كناكرية.