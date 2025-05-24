السبت 2025-05-24 02:30 م
 

فيديو أثار الغضب .. وثلاثة أحداث بقبضة الأمن بعد الإساءة للعلم

الأمن العام
الأمن العام
 
السبت، 24-05-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقًا تحقيقياً خاصًا من الإدارات المعنية قام بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله أمس، وظهر خلاله ثلاثة أحداث يقومون بالإساءة وتخريب الأعلام الموجودة على أحد الجسور في العاصمة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات تم تحديد هوية ثلاثة أحداث (من جنسية عربية) شاركوا في ذلك العمل المسيء، اثنان ظهرا في الفيديو، والثالث كان أسفل الجسر يقوم بجمع الأعلام المُلقاة بحجة بيعها بعد ذلك، حيث أُلقي القبض عليهم جميعًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد على أنّه لن يتم التهاون مع مثل هذه السلوكات المنبوذة من مجتمعنا، أو مع أي إساءة لأيٍّ من الرموز الوطنية وتحت أي ذريعة كانت، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتخذ أشد الإجراءات، وستلاحق كل من يحاول المساس بتلك الرموز الوطنية.
 
gnews

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