فيديو .. حمامات ماعين تعاني الإهمال بعد تأخر وزارة الأشغال في تنفيذ مشروع الجدار الاستنادي

وأشار عدد من المواطنين إلى أن المنطقة شهدت انهيارًا سابقًا ولم يتم معالجته حتى الآن، مما يضع السياحة العلاجية في المنطقة تحت الضغط.
وطالب الأهالي وزارة الأشغال العامة بالإسراع في تنفيذ مشروع الجدار الاستنادي، لضمان سلامة الزوار وحماية المرافق السياحية من الانهيارات المستقبلية، مؤكدين أن تأخير تنفيذ المشروع يهدد سمعة الموقع ويحدّ من استقطاب السياح المحليين والدوليين على حد سواء.
ويعد موقع حمامات ماعين واحدًا من أبرز المقاصد العلاجية والسياحية في المملكة، حيث يجذب الزوار للاستشفاء من المياه المعدنية الساخنة والاستمتاع بالمشهد الطبيعي للشلالات. إلا أن الانهيارات المتكررة في المنطقة، وخاصة عند الشلال العام، أثرت سلبًا على المشهد السياحي في المنطقة وألحقت الضرر بالموقع السياحي الحيوي.
حمامات ماعين تعاني الإهمال بعد تأخر وزارة الأشغال في تنفيذ مشروع الجدار الاستنادي#الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/oS3EeTR80V— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 29, 2026
