فيديو- كاميرا المراقبة توثق لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل في الزرقاء

وفي الفيديو الذي وصل لـ "الوكيل الإخباري" حالت العناية الإلهية دون إصابة الطفل بعد مرور مركبة بالصدفة، والتي قام سائقها بإنقاذ الطفل .
وقال والد الطفل ، الذي أرسل الفيديو : "الحمد لله الذي سلّم ابني محمد من محاولة اعتداء مجموعة من الكلاب الضالة عليه وهو في طريقه إلى منزله. إلى متى ستستمر هذه الحالة حتى نخسر أحد أبنائنا، لا قدر الله؟ إلى متى السكوت عن أمر خطأ وكلنا نُقرُّ بأنه خطأ ؟من سيتحمل المسؤولية أمام الله ثم أمامي لو أصاب ابني محمد أي مكروه " .
وتابع :"أشكر صاحب السيارة الذي لا أعرفه ولكن لولا تدخله باللحظة الاخيرة كان وقع ما لا يتوقع حدوثه"
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