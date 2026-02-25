فيديو .. وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة

وبحسب المعلومات، فقد أُسعف الشاب إلى المستشفى عقب الحادث، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته فجر الاربعاء في مستشفى البشير، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أصدقائه وذويه.
وحسب المعلومات المتداولة فأن الشاب حمزة يدرس تخصص الهندسة في الجامعة الاردنية.
ونعى أصدقاء الفقيد وذووه الشاب الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وكان الحادث خلف وفاة سائق السرفيس و 4 اصابات من الركاب كان من بينهم الطالب الجامعي الذي توفاه الله في وقت لاحق .
وفاة و4 إصابات إثر اصطدام مركبة بعمود ثابت في رأس العين#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/24inKIYWa3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 24, 2026
