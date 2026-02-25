فيديو .. وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة

الأربعاء 2026-02-25 11:15 ص

الأربعاء، 25-02-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري-  خيّم الحزن على الأوساط الطلابية والاجتماعية في المملكة، إثر وفاة الطالب الجامعي حمزه نضال عبدالرحمن حمد، متأثرًا بإصابته جراء حادث سير مؤسف وقع في منطقة رأس العين بالعاصمة عمّان الثلاثاء، بعد اصطدام سيارة سرفيس كان يستقلها بلوحة إعلانات.اضافة اعلان


وبحسب المعلومات، فقد أُسعف الشاب إلى المستشفى عقب الحادث، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته فجر الاربعاء في مستشفى البشير، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أصدقائه وذويه.

وحسب المعلومات المتداولة فأن الشاب حمزة يدرس تخصص الهندسة في الجامعة الاردنية.

ونعى أصدقاء الفقيد وذووه الشاب الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الحادث خلف وفاة سائق السرفيس و 4 اصابات من الركاب كان من بينهم الطالب الجامعي الذي توفاه الله في وقت لاحق .
 
 


