فيديو .. "وقف فرح" ينسق عودة آمنة لـ 1100 لاجئ سوري من مريجيب الفهود

وخلال الأسبوع الحالي، عاد حوالي 1100 شخص من اللاجئين السوريين، موزعين على 220 عائلة، إلى ديارهم في سوريا، حاملين معهم أثاثهم وممتلكاتهم الشخصية، وسط أجواء تملؤها المشاعر الإنسانية والاحترام المتبادل.
وأشار "وقف فرح" إلى أن نسبة كبيرة تصل إلى 70% من سكان المخيم يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.
هذا ويستمر الوقف في دعم حملة العودة الطوعية الخامسة عشرة للاجئين السوريين في دول الجوار، والثانية التي تنطلق من الأردن، حيث يهدف البرنامج إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا بأمان وكرامة.
وشملت قافلة الخميس 7 حافلات و23 شاحنة محملة بالأثاث والمستلزمات الضرورية للعائدين، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير الدعم اللوجستي اللازم لهذه العودة.
تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين، بالتزامن مع مساعي تأمين الحد الأدنى من الاستقرار في مناطقهم الأصلية داخل سوريا.
العودة الطوعية تتواصل.. مغادرة 1100 لاجئ سوري مخيم مريجيب الفهود #سوشال_الوكيل #الاردن #سوريا pic.twitter.com/GdffwYatzB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2025
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