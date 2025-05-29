الخميس 2025-05-29 02:14 م
 

فيديو .. "وقف فرح" ينسق عودة آمنة لـ 1100 لاجئ سوري من مريجيب الفهود

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الخميس، 29-05-2025 01:34 م
الوكيل الإخباري-   واصلت قوافل العودة الطوعية للاجئين السوريين من مخيم مريجيب الفهود (المعروف بالمخيم الإماراتي الأردني) رحلتها الخميس، ضمن مبادرة إنسانية أطلقها "وقف فرح" بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الأردن.اضافة اعلان


وخلال الأسبوع الحالي، عاد حوالي 1100 شخص من اللاجئين السوريين، موزعين على 220 عائلة، إلى ديارهم في سوريا، حاملين معهم أثاثهم وممتلكاتهم الشخصية، وسط أجواء تملؤها المشاعر الإنسانية والاحترام المتبادل.

وأشار "وقف فرح" إلى أن نسبة كبيرة تصل إلى 70% من سكان المخيم يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم.

هذا ويستمر الوقف في دعم حملة العودة الطوعية الخامسة عشرة للاجئين السوريين في دول الجوار، والثانية التي تنطلق من الأردن، حيث يهدف البرنامج إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا بأمان وكرامة.

وشملت قافلة الخميس 7 حافلات و23 شاحنة محملة بالأثاث والمستلزمات الضرورية للعائدين، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير الدعم اللوجستي اللازم لهذه العودة.

تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين، بالتزامن مع مساعي تأمين الحد الأدنى من الاستقرار في مناطقهم الأصلية داخل سوريا.
 
gnews

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