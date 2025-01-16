فيلم "حدود من نار" توثيق استثنائي لمعركة الاردن ضد تهريب المخدرات

الوكيل الإخباري- تحت عنوان "حدود من نار"، يأتي هذا الفيلم الوثائقي كنافذة تفتح أعيننا على واحدة من أكثر المعارك خفاءً وأهمية، تلك التي يخوضها جنود القوات المسلحة الأردنية يومياً على الواجهات الحدودية للمملكة، معركة ليست كبقية المعارك، فهي لا تنحصر فقط في حماية الحدود الجغرافية، بل تتجاوزها إلى صون المجتمع من خطر تهريب المخدرات، الذي يُعد تحدياً أمنياً وإنسانياً في آنٍ واحد لحماية الوطن وأبنائه من سموم المخدرات التي تهدد الأجيال ومستقبل البلاد.



نجحت مديرية الإعلام العسكري بالتعاون مع الإعلامية سونيا الزغول لإخراج هذا الفيلم الوثائقي وقدمت الزغول توثيقا دقيقا ومُبهرا لتحديات العمل العسكري على الحدود الشرقية للأردن، خاصة في مكافحة عمليات تهريب المخدرات التي باتت تشكّل تهديداً متزايداً للأمن الوطني.



توثيق غير مسبوق لتحديات الحدود

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تميز الفيلم بتسليطه الضوء على فترة حساسة للغاية للعمل العسكري، وهي العمليات الليلية التي تمتد من غروب الشمس حتى شروقها، وهي الفترة التي تزداد فيها محاولات التسلل والتهريب. كما استعرض الفيلم اليقظة الصباحية والمسائية للجنود وترتيب العمليات اليومية، مما أتاح للمشاهدين فرصة للتعرف على الجهود الدقيقة والمنهجية التي يبذلها أفراد القوات المسلحة الأردنية.



تقنيات متقدمة ودقة إنتاجية فريدة



"حدود من نار" لم يكتفِ فقط برصد جهود الجنود خلال عملياتهم، بل أبرز التنسيق عالي المستوى بين أنظمة المراقبة التكنولوجية مثل نظام "الآيس" وأبراج المراقبة المتقدمة، وبين الأساليب التقليدية في رصد عمليات التسلل وتهريب المخدرات على الحدود، كما أظهر الصناعات العسكرية الأردنية مثل "آلية الوحش" و"سياج النشامى"، التي تم تطويرها وتصنيعها محلياً لدعم جهود القوات المسلحة الأردنية، وهي تقنيات متقدمة أظهرت التزام الأردن بتطوير قطاعه العسكري لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.



توثيق الاشتباكات والكمائن



من أبرز ما قدمه الفيلم توثيق اشتباكات حقيقية وعمليات تهريب تمت مواجهتها بحزم، كما عرض للمرة الأولى مشاهد حية ومباشرة من كمائن ليلية نفذها الجنود، موضحاً دقة التخطيط والتنفيذ، الفيلم لم يغفل أيضاً عن الإشارة إلى التطورات التي طرأت على السياسة الأمنية الأردنية، ومنها تطبيق قواعد إشتباك صارمة مع المهربين والجماعات المسلحة التي حاولت مرارا اجتياز الحدود بالقوة وتم ردعها، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المهربين الذين قتلوا على الواجهات الحدودية بين 2020 و2024.

رسالة وطنية تمس القلوب



"حدود من نار" هو عمل وطني بامتياز، يلفت الأنظار إلى معركة يومية تستحق كل الاحترام والتقدير،

إنه فيلم يذكرنا بأن الأمن الذي ننعم به يومياً، له جنود لا يتوقفون عن العمل لحمايتنا، حتى وإن كانت معاركهم لا تُرى.