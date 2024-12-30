 
الإثنين 2024-12-30 09:12 م
 

قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن

قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن لآمانته
قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن
الإثنين، 30-12-2024 08:24 م

الوكيل الإخباري-   كرم قائد شرطة البادية الملكية العميد خالد الدعجه في مكتبه صباح اليوم المواطن سامي المراعبه لآمانته بإعادة مبلغ من المال وأوراق شخصية لصاحبها بعد أن وجدهم في الطريق العام ،حيث قام بتسليمهم لأقرب مركز أمني.

اضافة اعلان


وبدوره أشاد العميد الدعجه بامانة المواطن المراعبة وحرصه على إعادة الحق لأصحابه مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات تعزز وتنمي قيم المواطنة الصالحة بالمجتمع.

 
gnews

أحدث الأخبار

كتائب القسام

فلسطين القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا

شبكة كهربائية

أخبار محلية الحمل الكهربائي يسجل 4040 ميجا واط

الأراضي وهيئة النزاهة في جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

أخبار محلية الأراضي وهيئة النزاهة في جلسة توعوية حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

مدير مستشفى كمال عدوان

فلسطين نجل مدير مستشفى كمال عدوان: لا نعلم مصير والدي

الصليب الأحمر

فلسطين الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم

قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن لآمانته

أخبار محلية قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن

نقابة العاملين بالكهرباء

أخبار محلية إطلاق وحدة الانتقال العادل والتغير المناخي في نقابة العاملين بالكهرباء

تعبيرية

أخبار محلية استكمال مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في الطفيلة



 




الأكثر مشاهدة