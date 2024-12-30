قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن

الوكيل الإخباري- كرم قائد شرطة البادية الملكية العميد خالد الدعجه في مكتبه صباح اليوم المواطن سامي المراعبه لآمانته بإعادة مبلغ من المال وأوراق شخصية لصاحبها بعد أن وجدهم في الطريق العام ،حيث قام بتسليمهم لأقرب مركز أمني.

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