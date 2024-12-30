قائد شرطة البادية الملكية يكرم مواطن

وبدوره أشاد العميد الدعجه بامانة المواطن المراعبة وحرصه على إعادة الحق لأصحابه مؤكدا على أن مثل هذه التصرفات تعزز وتنمي قيم المواطنة الصالحة بالمجتمع.
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