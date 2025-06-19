قاضي القضاة يتفقد مجمع محاكم العقبة الشرعية

ويُعدّ المجمع، الذي افتُتح رسميًا عام 2023، أحد المجمعات النموذجية المملوكة لدائرة قاضي القضاة، ويضمّ تحت سقفه المحاكم الشرعية الابتدائية للقضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات ومكتب النيابة العامة الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ومكتب ارتباط لصندوق تسليف النفقة ومكتب التنفيذ القضائي.
واطّلع سماحته خلال الجولة، على الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمة، ومستوى رضا متلقيها، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقصير أمد التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، كما تابع سماحته تطبيق التحول الرقمي الذي باشرت به الدائرة في مرافقها كافة، سعيًا إلى تحسين الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشؤون السياسية يهنئ مجلس نقابة المهندسين
-
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفوكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة
-
وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يبحثان خفض التصعيد في المنطقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة النجادا
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره الفرنسي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة
-
محافظ الزرقاء يطمئن على حالة طفلين أصيبا بشظايا جسم غريب
-
جمعية الفنادق: 95% نسبة إلغاء الحجوزات في مدينة البترا
-
الجيش يبدأ استقبال طلبات الإلتحاق بالبعثات العسكرية الخارجية