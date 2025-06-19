قاضي القضاة يتفقد مجمع محاكم العقبة الشرعية

الوكيل الإخباري- تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، اليوم الخميس، سير العمل في مجمع محاكم العقبة الشرعية، للاطلاع على مجريات العمل ومتابعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية لسماحته تنفيذًا للتوجهات الملكية السامية بتعزيز التواصل الميداني المباشر.

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ويُعدّ المجمع، الذي افتُتح رسميًا عام 2023، أحد المجمعات النموذجية المملوكة لدائرة قاضي القضاة، ويضمّ تحت سقفه المحاكم الشرعية الابتدائية للقضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات ومكتب النيابة العامة الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ومكتب ارتباط لصندوق تسليف النفقة ومكتب التنفيذ القضائي.