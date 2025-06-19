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قاضي القضاة يتفقد مجمع محاكم العقبة الشرعية

قاضي القضاة يتفقد مجمع محاكم العقبة الشرعية
قاضي القضاة يتفقد مجمع محاكم العقبة الشرعية
 
الخميس، 19-06-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري-   تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، اليوم الخميس، سير العمل في مجمع محاكم العقبة الشرعية، للاطلاع على مجريات العمل ومتابعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية لسماحته تنفيذًا للتوجهات الملكية السامية بتعزيز التواصل الميداني المباشر.

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ويُعدّ المجمع، الذي افتُتح رسميًا عام 2023، أحد المجمعات النموذجية المملوكة لدائرة قاضي القضاة، ويضمّ تحت سقفه المحاكم الشرعية الابتدائية للقضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات ومكتب النيابة العامة الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ومكتب ارتباط لصندوق تسليف النفقة ومكتب التنفيذ القضائي.


واطّلع سماحته خلال الجولة، على الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمة، ومستوى رضا متلقيها، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقصير أمد التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، كما تابع سماحته تطبيق التحول الرقمي الذي باشرت به الدائرة في مرافقها كافة، سعيًا إلى تحسين الكفاءة وتسريع إنجاز المعاملات.

 
gnews

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