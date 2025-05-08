قاضي القضاة يشارك بمؤتمر عربي للقضاء بالقاهرة

الوكيل الإخباري- شارك سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة في فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء، المنعقد حالياً في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي".

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ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص التي قد يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، مع التركيز على التحديات الأخلاقية والقانونية التي قد تنشأ من هذا التحول، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.



وناقش المؤتمر عدة محاور رئيسة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، إلى جانب استعراض التجارب العربية والدولية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين القضائيين والخبراء القانونيين والتقنيين من مختلف الدول العربية.