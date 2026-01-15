قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

وبحسب التفاصيل، شملت المشاريع، ضمن مبادرة تحديث وتوسعة البنية التحتية لقطاع الطاقة، مشروع مدّ خط أنابيب الغاز لربط حقل الريشة الغازي مع أنبوب الغاز العربي، بتكلفة تقديرية بلغت 700 مليون دينار، إضافة إلى مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي عمّان والزرقاء بكلفة 390 مليون دينار.
كما تضمن القطاع مشروع إنشاء محطتي طاقة كهربائية بنظام الدورة المركبة، باستطاعة 700 ميغاواط لكل منهما، وبكلفة تقديرية بلغت مليار دينار.
وفي إطار توسيع التنقيب عن الموارد الوطنية للطاقة، شمل البرنامج مشروع الاستكشاف والتنقيب عن البترول في منطقتي شمال الريشة وشرق الصفاوي، بتكلفة تقديرية بلغت 50 مليون دينار.
وضمن مبادرة التنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، تضمن القطاع مشروع تخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخّ المياه بالقرب من سد وادي الموجب، وبقدرة استيعابية تبلغ 450 ميغاواط، بتكلفة تقديرية وصلت إلى 461 مليون دينار.
أما في سياق تسريع التحول الطاقي نحو نظام مستدام ومنخفض الكربون، فقد شملت المشاريع مشروع طاقة الرياح باستطاعة 100 ميغاواط، وبتكلفة 100 مليون دينار، ومشروع التخزين بواسطة البطاريات باستطاعة 400 ميغاواط/ساعة، وبتكلفة 100 مليون دينار، إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط، وبتكلفة تقديرية وصلت إلى 140 مليون دينار.
