الثلاثاء 2026-01-20 11:04 ص

قرابة 3 مليون زيارة للمواقع السياحية العام الماضي

البتراء
البترا
 
الثلاثاء، 20-01-2026 09:31 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ إجمالي زيارات المواقع السياحية خلال العام الماضي2,983,567 زيارة، غالبيتها لمدينة البترا بنسبة 20%، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان


وأشارت البيانات  إلى أن 54% من الزوار أجانب و41% أردنيين بينما 5% من العرب.

وبلغ عدد الزيارات للبترا وحدها 582,550 زيارة.

وتوزعت الزيارات على أماكن سياحية عدة منها قلعة عجلون ونيبو ووادي رم وجرش ومتحف الآثار وكنيسة مأدبا وغيرها من الأماكن.

وبالعودة للعام 2024 فبلغ إجمالي زيارات المواقع السياحية 2,610,732 زيارة، بينما وصل العدد في العام 2023 والذي يعد عاما قياسيا للقطاع السياحي 6,008,026.

ونوّهت بيانات الوزارة إلى أن عدد الزيارات يعني الزيارة المتكررة للمواقع السياحية الأخرى للزائر الدولي، وكذلك الزائر المحلي.
 
 


