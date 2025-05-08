قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اعتماد تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات السياحية المسورة للعام 2025.

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ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في محور التطوير المؤسسي وضمن رؤية تطوير القطاع العام والصادر عن المادة 32 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري 2020 .



كما قرر المجلس اعتماد تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم تحصيل بدلات الخدمات في منطقة وادي رم وذلك ضمن رؤية السلطة في محور التطوير المؤسسي وضمن رؤية تطوير القطاع العام والصادر عن تعليمات تحصيل بدلات الخدمات في منطقة وادي رم رقم 142 للعام 2009 .



وقرر مجلس المفوضين اعتماد وثيقة السياسات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في سلطة منطقة العقبة وذلك ضمن رؤية السلطة في محور تشجيع الاستثمار وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في محور تسجيل الشركات في منطقة العقبة الاقتصادية وتشجيع الشركات للتسجيل والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها منطقة العقبة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل.

وفي محور تنشيط السياحة، قرر المجلس أيضًا الموافقة على مشاركة سلطة منطقة العقبة في ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسياحة الأول في الأردن.



ويأتي هذا القرار، ضمن رؤية السلطة في جعل العقبة وجهة سياحية عالمية، إذ تأتي مشاركة السلطة في إطار ترويج وتسويق العقبة وعرض المنتح السياحي المتنوع الذي تمتاز به منطقة العقبة، حيث يشارك في هذا الملتقى ما يقارب الـ 90 جناحًا سياحيًا من مختلف الدول العربية والأجنبية وتمثل فرصة للعقبة لبحث التعاون السياحي مع الجهات المشاركة.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على دعم ورعاية بطولة كأس العالم للتصوير تحت الماء التي ينظمها الاتحاد الملكي للرياضات البحرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأنشطة تحت المائية العقبة العام الحالي2025 .



ويأتي هذا القرار، ضمن رؤية السلطة في محور لجعل العقبة وجهة سياحية عالمية، من خلال استضافة وتنظيم البطولات العالمية التي تعزز من العقبة كوجهة عالمية لسياحة الغوص والتصوير تحت الماء وإقامة النشاطات والبطولات الرياضية البحرية.



كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على تسجيل شركة متخصصة لممارسة النشاطات السياحية من خلال إنشاء فندق سياحي في منطقة الشاطئ الأوسط.



ويأتي هذا القرار، ضمن رؤية السلطة في محور تنشيط السياحة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية في مدينة العقبة والتسهيل على المستثمر المحلي وتحفيز القطاع السياحي في منطقة العقبة.

وقرر المجلس الموافقة على تكليف شركة العقبة لإدارة المرافق بإدارة مسرح أمواج العقبة السياحي في الشاطىء الجنوبي.



ويأتي هذا القرار بتكليف شركة العقبة لإدارة المرافق بتشغيل وإدامة مسرح أمواج العقبة الذي جرى إطلاقه ليشكل إضافة نوعية للمنتج السياحي ومرفقًا سياحيًا لإقامة واستضافة كافة الفعاليات على الشاطىء الجنوبي.

وفي محور الريادة والابتكار ومحور تطوير المهارات، قرر مجلس المفوضين الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في تطوير وتنمية مهارات الباحثين عن عمل وذلك ضمن رؤية السلطة لدعم وتمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة في القطاع الصناعي والقطاع التقني لتلبية احتياجات سوق العمل في منطقة العقبة.



كما قرر الموافقة على دعم ورعاية معرض الإنتاج لأعمال طلبة التعليم المهني (BTEC) الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم في محافظة، العقبة وذلك ضمن رؤية السلطة في تحسين جودة التعليم ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بتمكين وتطوير البيئة التعليمية وتعزيز وتنمية ثقافة الريادة والابتكار لدى الطلبة في المدراس.