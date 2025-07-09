قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تسهيل وتشجيع الاستثمار في منطقة العقبة، إذ أن المشروع سيوفر فرص عمل للأردنيين وتشغيلهم، إضافة إلى الأثر في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز قطاعات متعددة في منطقة العقبة، ما يسهم تعزيز مكانة العقبة سياحيا واستثمارياً على المستوى الإقليمي والدولي.
كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على حزمة من القرارات التنظيمية والإدارية في منطقة العقبة.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة العقبة: ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة
-
محافظ جرش يستدعي أصحاب المزارع الخاصة (الشاليهات) للتوقيع على هذا التعهد
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
أمانة عمّان: خارطة طريق للتحول لمدينة ذكية
-
الأمن: تراجع إطلاق العيارات النارية بنسبة كبيرة أمام العقوبات المشددة
-
جامعة اليرموك تناقش خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2030
-
توظيف 175 شخصا في مشروع تحريج وتشجير طريق جابر المفرق
-
كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق البرنامج الأول لحاضنة الأعمال CAVT لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب