قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأربعاء - تفاصيل

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم عمل هذه اللِّجان، وتحديد سقوف المكافآت الماليَّة التي تُصرَف لأعضائها وللخبراء الذين تستعين بهم، وتسهيل المعاملات وتسريعها والبتّ فيها، ووضع آليَّة لعمل هذه اللِّجان، وتسمية مندوبي الجهات الخارجيَّة فيها.
كما قرَّر مجلس الوزراء تجديد العمل بقراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 6/6/2021م، والمتضمن تغطية تكلفة الرِّحلات التي يتمُّ تنظيمها للمشاركين في برنامج (أردننا جنَّة) بحيث يتم بيع برامج الرِّحلات للمواطنين بأسعار تفضيليَّة، وإعفاء الأردنيين المشاركين في البرنامج من رسوم دخول المواقع الأثريَّة والسِّياحيَّة لغاية تاريخ 31/12/2024م.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتور حسين العبداللات على التَّقاعد.
كما قرَّر المجلس تجديد تعيين الدكتور مأمون الدِّبعي أميناً عامَّاً لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
وقوع حادثي سير منفصلين بين 8 مركبات في عمّان
-
تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة أبناء المخيمات اليوم
-
تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس تبدأ اليوم
-
فصل التيار الكهربائي من 7:30 صباحا حتى 5 مساءً عن مناطق السبت - أسماء
-
الصفدي : خفض التصعيد بالمنطقة يبدأ بوقف العدوان على غزة
-
الخلايلة يدين اقتحام وزراء متطرفين للمسجد الأقصى
-
موقع إلكتروني مُحدّث لتقديم طلبات القبول الموحد