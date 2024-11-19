قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

كما قرَّر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثَّلة بالمركز الوطني للأمن السِّيبراني إلى التَّرتيبات الدوليَّة للمعايير المشتركة.
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