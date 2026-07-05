قرارات مجلس الوزراء.. إنهاء خدمات مدير عام وتعيين آخر

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء تعيين أحمد محمَّد علي عساسلة مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة؛ وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بموجب المسابقة التي أُجريت وفقاً لنظام القيادات الحكوميَّة.

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