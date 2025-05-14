قرار حكومي بخصوص شركات خدمة تنظيف المنازل

كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، والحد من المخالفات في هذا القطاع.
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