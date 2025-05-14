قرار حكومي بخصوص شركات خدمة تنظيف المنازل

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

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