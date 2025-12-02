قرار مرتقب لمجلس الوزراء بصرف معونة الشتاء لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

01:43 م

الوكيل الإخباري- كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الوزارة تترقب صدور قرار مجلس الوزراء للسماح بصرف معونة الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، اليوم الثلاثاء، إن معونة الشتاء تصرف عادة مع نهاية شهر كانون الأول من كل عام.



وأضافت أن معونة الشتاء تساعد الأسر المنتفعة على تحمل التكاليف والأعباء الإضافية خلال فصل الشتاء من التدفئة والغذاء.



وأشارت بني مصطفى إلى أن عدد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة يقترب من 247 ألف أسرة، حيث استهدفت الوزارة نحو 30 ألف أسرة جديدة خلال عامين.



وبيّنت أن الوزارة تعمل على توفير وظائف لأبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لمساعدة الأسر ونقلها من المعونة إلى التمكين.





