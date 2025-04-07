قرار من وزارة التربية بشأن الامتحانات لهذه الفئة من الطلبة

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن المجلس حدد في قراره طبيعة أسئلة امتحانات طلبة الصف الحادي عشر، بحيث تكون جميعها من نوع "اختيار من متعدد" لمبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن، فيما ستتضمن امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية جزءًا إنشائيًا (كتابيًا) بنسبة تقارب 30 بالمئة من علامة الامتحان.
وبينت الوزارة أن قرار عقد الامتحانات ورقيًا لهذا العام يعود إلى تأخر في تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بمشروع الحوسبة، والتي كانت ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية ، وتعليق الوكالة لبرامجها ومن ثم إيقافها، مما اضطر الوزارة إلى إعادة التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المنفذة والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن نمط الامتحانات سيبقى كما اعتاد عليه الطلبة سابقًا، سواء تم تطبيقه إلكترونيًا أو ورقيًا.
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