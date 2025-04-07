قرار من وزارة التربية بشأن الامتحانات لهذه الفئة من الطلبة

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس الامتحان العام في جلسته الأخيرة، عقد الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الحادي عشر لهذا العام بشكل ورقي في نهاية شهر تموز المقبل، على أن تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق الامتحانات إلكترونيًا في السنوات المقبلة.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن المجلس حدد في قراره طبيعة أسئلة امتحانات طلبة الصف الحادي عشر، بحيث تكون جميعها من نوع "اختيار من متعدد" لمبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن، فيما ستتضمن امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية جزءًا إنشائيًا (كتابيًا) بنسبة تقارب 30 بالمئة من علامة الامتحان.



وبينت الوزارة أن قرار عقد الامتحانات ورقيًا لهذا العام يعود إلى تأخر في تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بمشروع الحوسبة، والتي كانت ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية ، وتعليق الوكالة لبرامجها ومن ثم إيقافها، مما اضطر الوزارة إلى إعادة التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المنفذة والبحث عن مصادر تمويل بديلة.