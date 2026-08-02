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قرار هام من الحكومة حول خصم مخالفات السير

السير تضبط مخالفات خطِرة وتحذّر السائقين من التلاعب بالمركبات
أرشيفية
 
الأحد، 02-08-2026 07:13 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على تمديد الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المروريَّة المتراكمة والمستحقَّة على المخالفين قبل تاريخ 27/3/2026م؛ وذلك بمنح المخالف خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

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ويهدف القرار إلى تشجيع المواطنين ممَّن ارتكبوا مخالفات قبل نفاذ أحكام نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعيَّة للسائقين لسنة 2026م، على الاستفادة من الخصم أسوة بغيرهم من المواطنين وتسديد ما ترتَّب عليهم من قيم مخالفات، وذلك انسجاماً مع القرارات التي تمَّ اتِّخاذها في شهر شباط الماضي بهذا الخصوص.

 
 


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