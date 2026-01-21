قطاع الإيواء الفندقي في الأردن يشغّل قرابة 23 ألف عامل وعاملة

وتُظهر البيانات بأن عدد العاملين بهذه المؤسسات 22900 عامل وعاملة، منهم 12.4% إناث و87.6% ذكور، غالبيتهم من الأردنيين، حيث بلغت نسبة غير الأردنيين 16%، فيما يصل عدد العاملين بالقطاع السياحي ككل إلى 59775 عاملًا وعاملة.
ووفقًا للبيانات، فإن هذه المؤسسات تضم 68276 سريرًا، بينما يبلغ عدد الغرف 36667 غرفة.
وأشارت الوزارة إلى أن البيانات المرتبطة بالإيواء الفندقي مُحدَّثة حتى أيلول 2025، بينما بيانات إشغال الغرف والأسِرّة مُحدَّثة حتى كانون الثاني 2026.
وبالذهاب إلى نسبة إشغال الغرف الفندقية، فإن معدل إشغال الغرف خلال العام الماضي بلغ 31.5%، بينما بلغ معدل إشغال الأسِرّة 32.1%.
