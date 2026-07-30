قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت وتعتبرها انتهاكا لسيادة الدولتين

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.
-
أخبار متعلقة
-
الجريدة الرسمية: صدور تعليمات جديدة تشمل القطاع السياحي
-
انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن العاشر غدا في حدائق الحسين
-
بعد أضرار بأربع شقق.. مواطن يشكو عدم استجابة شركة الكهرباء في السلط
-
الملك وماكرون يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة
-
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش
-
بأعلى درجات الاحتراف .. القوات الأردنية تنقذ طاقم طائرة منكوبة في الكونغو
-
الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل