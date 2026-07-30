الخميس 2026-07-30 04:19 م

قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت وتعتبرها انتهاكا لسيادة الدولتين

علم قطر
قطر
 
الخميس، 30-07-2026 02:59 م

الوكيل الإخباري-   أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

 
 


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