قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت وتعتبرها انتهاكا لسيادة الدولتين

الوكيل الإخباري- أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

اضافة اعلان



وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.