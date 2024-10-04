كشف هوية الأستاذ المغدور في جريمة مؤتة.. من هو؟

الدكتور احمد صالح عيسى الزعبي "أبو معاذ" هو من مواليد خرجا في محافظة إربد سنة 1964 .
ويرأس الدكتور الزعبي قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة مؤتة .
ونعى أكاديميين زملاء المغدور مستذكرين مناقبه ومؤكدين انه صاحب دين وخلق ومن أهل المسجد، طيب المعشر ودمث الخلق وصاحب ابتسامة أحبه كل من عرفه، قدوة حسنة وطيبة ..مخلص مثابر ومجتهد في علمه وعمله.
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