كشف هوية الأستاذ المغدور في جريمة مؤتة.. من هو؟

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الوكيل الإخباري- توفي الأستاذ الجامعي الدكتور صالح الزعبي، بعد خروجه من صلاة فجر اليوم الجمعة، إثر تلقيه عدة طعنات غادرة في صدره وظهره على يد طالب في جامعة مؤتة، حيث قام القاتل بتسليم نفسه للأجهزة الامنية وفتح تحقيق بالحادثة. اضافة اعلان





الدكتور احمد صالح عيسى الزعبي "أبو معاذ" هو من مواليد خرجا في محافظة إربد سنة 1964 .



ويرأس الدكتور الزعبي قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة مؤتة .



ونعى أكاديميين زملاء المغدور مستذكرين مناقبه ومؤكدين انه صاحب دين وخلق ومن أهل المسجد، طيب المعشر ودمث الخلق وصاحب ابتسامة أحبه كل من عرفه، قدوة حسنة وطيبة ..مخلص مثابر ومجتهد في علمه وعمله.