كلمة سر ضعيفة تعرّض مخزون القمح الأردني لمحاولة اختراق

الوكيل الإخباري- قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، إن المركز رصد يوم الاثنين محاولة مجموعة اختراق سيبرانية إيرانية للدخول إلى أنظمة الشركة العامة للصوامع في إربد بهدف التلاعب بأنظمتها، بما فيها أنظمة درجات الحرارة والموازين والطاقة الاحتياطية.



وأضاف الصمادي، الخميس، أن عملية الاختراق تمت نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة لدى أحد مستخدمي النظام في الشركة، حيث تمكن المخترقون من الوصول إلى جميع أجزاء شبكة الشركة العامة للصوامع قبل إيقافهم من قِبل المركز الوطني للأمن السيبراني.

اضافة اعلان