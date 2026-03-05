كلمة سر ضعيفة تعرّض مخزون القمح الأردني لمحاولة اختراق

وأضاف الصمادي، الخميس، أن عملية الاختراق تمت نتيجة استغلال كلمة سر ضعيفة لدى أحد مستخدمي النظام في الشركة، حيث تمكن المخترقون من الوصول إلى جميع أجزاء شبكة الشركة العامة للصوامع قبل إيقافهم من قِبل المركز الوطني للأمن السيبراني.
كما أكد الصمادي أن الرصد والاستجابة السريعين من المركز مكنا من تجنب اختراق إيراني كبير كان من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على سلامة مخزون القمح.
وشدد على ضرورة قيام جميع المؤسسات العامة والخاصة باتباع أقصى درجات التحوط الأمني السيبراني وجميع السياسات والضوابط الأمنية الصادرة عن المركز، والتبليغ السريع في حال وقوع أي حوادث.
وأوضح الصمادي أن سرعة الاستجابة كانت السبب الداعم في إحباط هذه المحاولة.
وأشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني شكّل خلية أزمة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، تمكنت من إحباط العديد من العمليات السيبرانية التي استهدفت الفضاء السيبراني للأردن.
وبين أن الاختراق الإيراني لشبكة الشركة العامة للصوامع كان هدفه التلاعب بأنظمة درجات الحرارة والتأثير على المخزون الاستراتيجي للقمح.
-
أخبار متعلقة
-
حزن في المملكة بعد وفاة شاب أردني في روسيا بحادث مؤسف
-
هيئة تنظيم الطيران المدني تكشف عن حالة الحركة الجوية في الأردن
-
انتهاء فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام اليوم
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء
-
الداخلية العرب يدين العدوان الايراني على الأردن وعدد من الدول العربية
-
الأمن العام: القبض على ناشر المنشور الذي أثار الهلع بين المواطنين
-
لقاء الإخاء والعطاء يجسد روح الأخوة الأردنية العراقية
-
ولي العهد يشدد على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى