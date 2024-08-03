كلنا الأردن في الزرقاء تنفذ برامج تدريبية خدمة للشباب

وقال منسق الهيئة في الزرقاء، سمير فاخوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهيئة نفذت، اليوم السبت، ورشة خاصة في مجال الصحة الإنجابية "مشروع نجاحنا"، بالتعاون مع شبكة وايبير ومنظمة بلان والجمعية الملكية للتوعية الصحية، مشيرا إلى أن البرنامج جاء تلبية لاحتياج الشباب بمعرفة أبرز المواضيع في مجال الصحة الإنجابية والتوعية الصحية والجنسية والتي تساعد على إيجاد جيل يمتلك الوعي الصحي.
كما نفذت الهيئة ورشة تدريبية متخصصة في مجال تهديب الشماغ في محافظة الزرقاء لمجموعة من الفتيات والسيدات بالتعاون مع جمعية الهمة والإبداع للفنون والحرف اليدوية، وهدفت الورشة إلى إيجاد فرص عمل في مجال الحرف اليدوية للسيدات في محافظة الزرقاء، والتي استمرت لمدة يومين متتاليين، وكانت مخرجاتها أن صنعت كل سيدة شماغا تم تهديبه بشكل احترافي.
وأشار فاخوري إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ نادي اللغة الإنجليزية والذي يقدم لمجموعة من الشباب من محافظة الزرقاء، إذ يهدف إلى تعزيز اللغة الإنجليزية لدى الشباب وتقديم محتوى مختلفا باللغة الإنجليزية من خلال الأنشطة التفاعلية والحوارية، التي تثري الشباب بشكل يسهل عليهم التواصل باللغة الإنجليزية.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة
-
أمسية شعرية غنائية تستحضر العلاقة بين الأردن وفلسطين ضمن فعاليات "جرش"
-
الخريشة يدعو المواطنين لانتخاب مرشحيهم على أسس برامجية سياسية
-
هيئة الطيران المدني: الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي
-
الخارجية تطالب الأردنيين في لبنان بالمغادرة بأقرب وقت
-
بلدية إربد تواصل صيانة وتعبيد الطرق وتنفيذ الأنشطة الخدمية
-
مؤسسة ولي العهد تطلق منصة إلكترونية لإرسال التهاني لولي العهد
-
أمسية شعرية ضمن فعاليات جرش 38