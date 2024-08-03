كلنا الأردن في الزرقاء تنفذ برامج تدريبية خدمة للشباب

الوكيل الإخباري - نفذت هيئة شباب كلنا الأردن في الزرقاء العديد من الأنشطة وورش العمل التدريبية المتنوعة الرامية إلى تعزيز مهارات الشباب ورفع كفاءتهم في مجالات متعددة تسهم في صقل شخصياتهم ورعاية إبداعاتهم وتنمية مواهبهم.



وقال منسق الهيئة في الزرقاء، سمير فاخوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهيئة نفذت، اليوم السبت، ورشة خاصة في مجال الصحة الإنجابية "مشروع نجاحنا"، بالتعاون مع شبكة وايبير ومنظمة بلان والجمعية الملكية للتوعية الصحية، مشيرا إلى أن البرنامج جاء تلبية لاحتياج الشباب بمعرفة أبرز المواضيع في مجال الصحة الإنجابية والتوعية الصحية والجنسية والتي تساعد على إيجاد جيل يمتلك الوعي الصحي.



كما نفذت الهيئة ورشة تدريبية متخصصة في مجال تهديب الشماغ في محافظة الزرقاء لمجموعة من الفتيات والسيدات بالتعاون مع جمعية الهمة والإبداع للفنون والحرف اليدوية، وهدفت الورشة إلى إيجاد فرص عمل في مجال الحرف اليدوية للسيدات في محافظة الزرقاء، والتي استمرت لمدة يومين متتاليين، وكانت مخرجاتها أن صنعت كل سيدة شماغا تم تهديبه بشكل احترافي.