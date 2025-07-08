"كلنا الأردن" في معان تنظم لقاء حواريا مع قيادات شبابية

وشارك في اللقاء نحو 40 شابا وشابة من القيادات الشبابية من مختلف المؤسسات والمراكز والمبادرات الشبابية والفرق التطوعية في المحافظة، انطلاقا من سعي الهيئة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني.
وأكد الحجاج خلال اللقاء على دور الشباب المهم في التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما يحقق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في إشراك الشباب في جميع المجالات.
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