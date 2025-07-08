"كلنا الأردن" في معان تنظم لقاء حواريا مع قيادات شبابية

الوكيل الإخباري- عقدت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فرع معان، اليوم الثلاثاء، لقاء حواريا مع محافظ معان خالد الحجاج، في مقر الهيئة، بحضور مدير مديرية شباب محافظة معان ممدوح أبو تايه، ومنسق الهيئة أحمد الجرادين.

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وشارك في اللقاء نحو 40 شابا وشابة من القيادات الشبابية من مختلف المؤسسات والمراكز والمبادرات الشبابية والفرق التطوعية في المحافظة، انطلاقا من سعي الهيئة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني.



وأكد الحجاج خلال اللقاء على دور الشباب المهم في التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما يحقق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في إشراك الشباب في جميع المجالات.