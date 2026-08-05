كلية الذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية تحصل على شهادة ضمان الجودة الأردنية

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام جامعة البلقاء التطبيقية بتطبيق أفضل الممارسات في التعليم العالي، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطط التحسين والتطوير وفقًا لملاحظات التقرير التقييمي النهائي خلال سنوات المتابعة.
وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن حصول كلية الذكاء الاصطناعي على شهادة ضمان الجودة الأردنية يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الجامعة في مسيرة التميز الأكاديمي، ويجسد رؤيتها في بناء بيئة تعليمية متطورة قائمة على الجودة والابتكار والريادة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها
-
النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة
-
أمانة عمّان تبحث دور الشباب في منظومة التحديث الوطني والفرص المستقبلية
-
الصفدي: إسرائيل تخرق حرمة المقدسات وتحاصر حرية العبادة
-
مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم
-
اتحاد العمال يكثف جهوده لتحسين ظروف عمال المنصات في الأردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من هجمات "برمجيات الفدية"