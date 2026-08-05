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كلية الذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية تحصل على شهادة ضمان الجودة الأردنية

بدء امتحانات "الشامل" الصيفية في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأحد
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأربعاء، 05-08-2026 11:49 ص
الوكيل الإخباري-   حصلت كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية على شهادة ضمان الجودة الأردنية الصادرة عن هيئة الاعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد استكمال متطلبات ومعايير ضمان الجودة المعتمدة.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام جامعة البلقاء التطبيقية بتطبيق أفضل الممارسات في التعليم العالي، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز، والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطط التحسين والتطوير وفقًا لملاحظات التقرير التقييمي النهائي خلال سنوات المتابعة.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن حصول كلية الذكاء الاصطناعي على شهادة ضمان الجودة الأردنية يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الجامعة في مسيرة التميز الأكاديمي، ويجسد رؤيتها في بناء بيئة تعليمية متطورة قائمة على الجودة والابتكار والريادة.
 
 


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