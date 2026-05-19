. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟

الوكيل الإخباري- تباينت كلفة الحج هذا الموسم بين الدول العربية، في ظل ارتفاع متفاوت بأسعار الطيران والإقامة والخدمات اللوجستية، بينما حاولت حملات الحج ووكالات السفر في عدد من الدول الحفاظ على الأسعار ضمن حدود مقبولة وعدم تحميل الحجاج زيادات كبيرة.





في الأردن، أكد الناطق باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر بلال روبين أن أسعار الحج بقيت قريبة من معدلات العام الماضي، رغم الظروف الإقليمية الحالية، مشيرا إلى أن التعاقدات المبكرة ساهمت في تثبيت الأسعار. وأضاف أن وزارة الأوقاف أدخلت تحسينات على الخدمات المقدمة للحجاج، من بينها توفير بوفيه مفتوح لوجبتي الفطور والعشاء طوال الرحلة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة. كما أوضح أن أسعار الفنادق والخدمات الداخلية شهدت ارتفاعا طفيفا فقط مقارنة بالمواسم السابقة.



وفي المغرب، حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كلفة الحج الرسمي بنحو 63 ألف درهم مغربي، فيما تراوحت أسعار الحج عبر وكالات الأسفار بين 75 ألفا و160 ألف درهم، بحسب مستوى الفنادق والخدمات والقرب من الحرم. وأكدت وكالات السفر أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا أثّر على أسعار الطيران، لكن الزيادة النهائية على التذاكر بقيت محدودة بعد مفاوضات مع شركات الطيران.



أما في سوريا، فتولت وزارة الأوقاف تنظيم شؤون الحجاج بشكل مباشر هذا العام، مع انطلاق الرحلات من مطاري دمشق وحلب، حيث عاد مطار حلب لاستقبال رحلات الحج لأول مرة منذ 13 عاما. وبلغت تكلفة الحج نحو 4750 دولارا للحجاج من داخل سوريا و4900 دولار للقادمين من الخارج، مع تقديم تسهيلات جديدة أبرزها مبادرة “حاج بلا حقيبة”، التي تتيح إيصال الأمتعة مباشرة إلى الفندق في السعودية.



وفي لبنان، أكد أصحاب حملات الحج أن الأسعار ارتفعت بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الطيران والفنادق والنقل داخل السعودية. وتراوحت تكلفة الحج جوا بين 4500 و5500 دولار للحملات العادية، فيما ترتفع الكلفة في البرامج التي توفر فنادق قريبة من الحرم وخدمات إضافية. كما شهدت مستلزمات السفر وملابس الإحرام ارتفاعا بسبب غلاء الشحن وارتفاع سعر الدولار.



وفي قطر، شهدت حملات الحج تفاوتا بالأسعار حسب مستوى الخدمات وموقع السكن، إذ بدأت أسعار الحملات الاقتصادية من نحو 23 ألف ريال قطري، بينما وصلت بعض الباقات الفاخرة إلى نحو 100 ألف ريال. وأوضح أصحاب الحملات أن أسعار الفنادق وتذاكر السفر ارتفعت بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، لكن بعض الشركات طرحت خيارات اقتصادية ساهمت في خفض أسعار بعض البرامج.





