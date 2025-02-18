كم سيكون سعر أسطوانة الغاز البلاستيكية ؟

وأضاف السعايدة مساء الثلاثاء، أن أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.
وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات المعنية تلقت طلبين للاستثمار في أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية".
وبين أن وزن الأسطوانة البلاستيكية 5.3 كيلو، وستحوي كمية الغاز نفسها الموجودة في الأسطوانة المعدنية.
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