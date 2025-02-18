كم سيكون سعر أسطوانة الغاز البلاستيكية ؟

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن سعر أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.

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وأضاف السعايدة مساء الثلاثاء، أن أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.



وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات المعنية تلقت طلبين للاستثمار في أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية".