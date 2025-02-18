 
الثلاثاء 2025-02-18 09:27 م
 

كم سيكون سعر أسطوانة الغاز البلاستيكية ؟

أسطوانة الغاز البلاستيكية
أسطوانة الغاز البلاستيكية
الثلاثاء، 18-02-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن سعر أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" سيكون بالسعر نفسه للأسطوانة المعدنية.

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وأضاف السعايدة مساء الثلاثاء، أن أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية" ستدخل السوق الأردني حال ترخيص الطلبات المقدمة للاسثمار في الأسطوانات البلاستيكية.


وأشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات المعنية تلقت طلبين للاستثمار في أسطوانات الغاز المركبة "البلاستيكية".


وبين أن وزن الأسطوانة البلاستيكية 5.3 كيلو، وستحوي كمية الغاز نفسها الموجودة في الأسطوانة المعدنية.

 
gnews

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