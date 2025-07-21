كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة

10:01 م

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الإثنين، عن تخصيص كندا مبلغ 28.4 مليون دولار أميركي لدعم الأردن في عدة قطاعات حيوية. اضافة اعلان



