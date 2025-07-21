كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة

-
أخبار متعلقة
-
وثيقة شرف للحد من إطلاق العيارات النارية بين بلديتي الرصيفة وغرب إربد
-
بلدية غرب إربد تبحث تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني
-
الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان في أوتاوا سبل تطوير الشراكة بين البلدين وأبرز مستجدات المنطقة
-
بعد تصريحات اعتبرتها مسيئة.. سوريا تقرر إلغاء ترخيص شركة أبو غزالة
-
مبنى بديل لمركز صحي المفرق وصيانة مركز مغير السرحان
-
النوافلة: مهنة التمريض ركيزة أساس في النظام الصحي الأردني
-
استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة
-
وزيرة التنمية والسفير الإسباني يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية