 
الخميس 2025-01-02 12:37 م
 

لأول مرة .. تحصيلات الدخل والمبيعات تتجاوز 6 مليار دينار

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
‏ضريبة الدخل والمبيعات
الخميس، 02-01-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-    بلغ مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال عام 2024 ما مجموعه 6.084 مليار دينار مقارنة بـ 5.841 تم تحصيلها خلال عام 2023 بزيادة مقدارها 243 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4 بالمئة.‏ ‎ ‎اضافة اعلان


وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي إن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال عام 2024 بلغت 4.288 ‏مليار دينار مقارنة بـ 4.077 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2023 اي بزيادة مقدارها ‏‏210 ملايين دينار وتشكل زيادة نسبتها 5 بالمئة.‏

واشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2024، حيث بلغت 1.796 مليار دينار ‏في حين كانت خلال عام 2023 ما مقداره 1.763 مليار دينار اي بزيادة مقدارها 33 ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 2 بالمئة.‏

وشكر ابو علي، مكلفي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات الملتزمين على التزامهم الطوعي بتقديم الاقرارات في مواعيدها القانونية وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم دون أي تأخير حيث كان للالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة كواجب وطني والتزام قانوني الأثر في تحقيق الدائرة لأهدافها وتحقيق هذه الإنجازات.
 
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