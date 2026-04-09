الخميس 2026-04-09 11:05 م

لاعب أردني يضحي بالذهب وينسحب رفضًا لمواجهة إسرائيلي

الخميس، 09-04-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-    أعلن اللاعب الأردني سعيد الرمحي (22 عامًا) عن انسحابه من الدور نصف النهائي في منافسات فئة الرجال (وزن 63 كغم)، ضمن بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ المقامة في تايلاند، وذلك رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي، رغم حظوظه الكبيرة في المنافسة على الميدالية الذهبية.اضافة اعلان


وجاء قرار الرمحي بعد مشوار قوي في البطولة، قدّم خلاله أداءً لافتًا أهّله للوصول إلى الأدوار المتقدمة، قبل أن يختار الانسحاب التزامًا بموقفه المبدئي.

وأكد رمزي الرمحي، والد بطل الأردن في الكيك بوكسينغ سعيد، أن هذا القرار يعكس موقفًا وطنيًا وأخلاقيًا، مشددًا على أن "مواجهة لاعب إسرائيلي أمر مرفوض في ظل ما يجري من مجازر يومية، وفي وقت يُغلق فيه المسجد الأقصى وتُستهدف شعوب المنطقة".

ويأتي هذا الموقف في سياق أوسع من المواقف الأردنية الرافضة للتطبيع في المجال الرياضي، حيث سبق أن رفض منتخب الأردن للشباب مواجهة منتخب الاحتلال في كأس العالم لكرة السلة 2025، في خطوة لاقت حينها تفاعلًا واسعًا على المستويين الشعبي والإعلامي.

كما يعكس انسحاب الرمحي امتدادًا لمواقف عربية متكررة، يفضّل فيها رياضيون الانسحاب من المنافسات الدولية على مواجهة لاعبين إسرائيليين، رغم ما قد يترتب على ذلك من خسارة فرص التتويج.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، وما يرافقه من ضغط شعبي عربي متزايد لمقاطعة أي شكل من أشكال التطبيع، بما في ذلك في المحافل الرياضية الدولية. 
 
 


