لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون

الوكيل الإخباري- قال منسق مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، المهندس عبدالله القضاة، أنه لا تمديد لفترة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون.

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