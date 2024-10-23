لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون

ولفت إلى أن عدد طلبات التسجيل في المنصة تجاوز 1800 طلب، وسيتم النظر في الطلبات خلال أيام، موضحاً أن هناك آليات لاختيار المشاركين، وسيتم إرسال رسائل إلكترونية للمقبولين، ولن يتم إختيار أي مشارك من خارج المنصة.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة
-
الأردن يدين دعوة وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة
-
الملك يزور جامعة الحسين التقنية ويطلع على برامجها التعليمية والتدريبية
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا
-
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب المحامين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية
-
فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق غدا - اسماء