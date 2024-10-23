 
الأربعاء 2024-10-23 10:23 م
 

لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون

الزيتون
الزيتون
الأربعاء، 23-10-2024 08:58 م

الوكيل الإخباري-   قال منسق مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، المهندس عبدالله القضاة، أنه لا تمديد لفترة التسجيل للمشاركة في مهرجان الزيتون.

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ولفت إلى أن عدد طلبات التسجيل في المنصة تجاوز 1800 طلب، وسيتم النظر في الطلبات خلال أيام، موضحاً أن هناك آليات لاختيار المشاركين، وسيتم إرسال رسائل إلكترونية للمقبولين، ولن يتم إختيار أي مشارك من خارج المنصة.

 
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